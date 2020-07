TRANSTORNO Um dia após reparo, esgoto volta a transbordar no Centro Ainda não há previsão para que uma bora definitiva seja feita no local.

15 JUL 2020 - 13h:59 Por Talita Matsushita

Um dia após manutenção na rede de esgoto na rua 13 Maio no Centro de Paranaíba, o esgoto voltou a transbordar e escorrer pela via. Maquinários da empresa foram vistos por moradores da região na tarde de terça-feira (14). Em vídeo gravado pelo vereador Andrew Robalinho, ele pede que providências definitivas sejam tomadas.

“Não tem chuva. Sol quente e olha o que está jorrando: fezes humanas e urina. Essa pouca vergonha aqui até quando vai? Quando a Sanesul vai tomar vergonha na cara e resolver esse problema?”, questionou.

No vídeo ele ainda diz que já fez indicações, mas não sabe quando o dinheiro do Governo do Estado será investido no local. “Isso é o verdadeiro caos e desmando que vivemos em Paranaíba”, disse.

Leocir Miranda, gerente da Sanesul em Paranaíba diz que ainda não há previsão para que uma bora definitiva seja feita no local.

Ouça:

Veja o vídeo: