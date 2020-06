PREVISÃO Umidade deve continuar baixa e máxima pode chegar aos 31º O tempo fica claro e as temperaturas terão ligeira elevação

29 JUN 2020 - 09h:22 Por Alex Santos

O dia amanheceu com poucas nuvens e temperatura na casa dos 15º. A máxima prevista para esta segunda-feira (29) em Paranaíba é de 31º. A Umidade relativa do ar varia de 40 a 79%.

Segundo o Cptec/Inpe, a segunda deve permanecer com céu claro e poucas nuvens. Não há previsão de chuva para o município.

ESTADO

Segundo o portal do Governo do Estado, o tempo fica claro e as temperaturas terão ligeira elevação nesta segunda-feira (29) em Mato Grosso do Sul. A estimativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu parcialmente nublado a claro.

A menor temperatura deste dia será de 14°C e a máxima será de 33°C, com tendência e ligeira elevação. O tempo volta a ficar seco, e os valores de umidade do ar ficarão em estado de atenção chegando a 30%, especialmente no período da tarde na região norte do estado.