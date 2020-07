PREVISÃO DO TEMPO Umidade do ar pode chegar a 18% em Paranaíba nesta sexta A umidade relativa do ar varia 46 % pela manhã e pode chegar a 18% a tarde

24 JUL 2020 - 07h:58 Por Talita Matsushita

A sexta-feira em Paranaíba terá sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A temperatura mínima foi de 19º e máxima de 34ºC. A umidade relativa do ar varia 46 % pela manhã e pode chegar a 18% a tarde.

A sexta-feira começa com tempo firme em Mato Grosso do Sul, mas mudanças devem ocorrer ao longo do fim de semana que pode ter ligeira queda de temperatura no sábado (25) provocado pela atuação de um cavado amplificado que avançará de oeste e irá interagir com a frente estacionária na Argentina e dará origem a uma onda frontal, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). As mudanças serão nas temperaturas mínimas relativamente mais baixas durante a madrugada e manhã que podem chegar aos 6 °C.

Conforme o Cemtec esse sistema frontal se afastará para o oceano e não irá mais influenciar no continente. Porém a partir de segunda-feira (28) uma nova frente fria avançará da Argentina para o sul do Brasil.

Não há expectativa de chuva para Mato Grosso do Sul.