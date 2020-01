UEMS Universidade abre 170 vagas em cinco cursos no campus de Paranaíba Oportunidades são para cursos de Ciências Sociais (bacharel e licenciatura), Direito (matutino e vespertino) e Pedagogia

25 JAN 2020 - 10h:50 Por Steffany Pincela

Terminam neste domingo (26) as inscrições para as vagas na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Neste ano, a instituição divulgou 170 vagas, na unidade de Paranaíba, nos cursos de Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura), Direito (matutino e vespertino) e Pedagogia, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020. As inscrições vão podem ser feitas pelo site do Sisu.

São duas licenciaturas e três bacharelados: ciências sociais (bacharelado): 20 vagas totais, sendo 14 de ampla concorrência, duas para indígenas e quatro para negros; ciências sociais (licenciatura): 30 vagas totais, sendo 21 de ampla concorrência, três para indígenas e seis para negros; direito (bacharelado - matutino e noturno) e pedagogia (licenciatura) – estes três cursos com 40 vagas totais cada um, sendo 28 de ampla concorrência, quatro para indígenas e oito para negros (as cotas são para pessoas que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas).

Em 2020, a UEMS oferta 2.163 vagas, em 54 cursos de graduação. Todos os cursos da UEMS reservam 20% das vagas para alunos negros e 10% para alunos indígenas.

UEMS

A UEMS está presente em 22 municípios de Mato Grosso do Sul. A Universidade possui 15 unidades e sete polos de Ensino a Distância. Hoje são oferecidos mais de 50 cursos de graduação presencial e na modalidade EAD, além de 22 cursos de pós-graduação entre especializações, mestrados e doutorados. A universidade ainda conta com 11 Centros de Pesquisa, Ensino e Extensão (Cepex), que são referência em diversas áreas. A instituição ainda, é a primeira do Brasil garantir a inclusão de indígenas (10% das vagas) em todos os cursos de graduação; e a terceira a adotar cota racial (20% das vagas) no país.