Universo Paralelo: A 'Cidade Encantada' de Pedrinho A Paranaíba do vereador, ex-secretário do prefeito, e, agora, novamente vereador

9 JAN 2020 - 14h:58 Por Redação

Em uma das últimas sessões do Legislativo em 2019 o vereador, depois secretário do prefeito e agora vereador novamente, Pedro Correa, “Pedrinho” (PV), afirmou que a Secretaria de Obras de Paranaíba está realizando um ótimo trabalho, trazendo conquistas e cuidando do município. O vereador e depois secretário de governo, que retornou à Câmara a pedido do prefeito para dar musculatura à base governista, fez elogios ao secretário de Obras, antigo colega de prefeitura, e defendeu o “ex-patrão”, o prefeito Ronaldo Severino. Pedro foi na contramão do próprio líder do prefeito, o vereador Andrew Robalinho (MDB) que, semanas antes, havia criticado a secretaria de Obras e pedido solução para a "buraqueira" no município. Moradores de diversos bairros não reconheceram e gostariam de morar na “Cidade Encantada” de Pedrinho.