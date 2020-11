ELEIÇÕES 2020 Urnas começam a ser entregues aos presidentes de seções Eleições municipais ocorrem no próximo dia 15 de novembro

11 NOV 2020 - 17h:48 Por Alex Santos

O Cartório Eleitoral de Paranaíba iniciou a entrega das urnas eletrônicas e materiais de votação aos presidentes de seção para as eleições municipais de 2020. O município contará com 117 urnas eletrônicas, sendo 102 para seção e 15 urnas de contingência, das quais cinco urnas de contingência serão encaminhadas aos distritos.

A inserção de informações nas urnas ocorreu no dia 07 de novembro e foram lacradas no dia 08 de novembro. O ato público, que ocorreu no Cartório Eleitoral do município — aberto aos representantes dos partidos políticos e das coligações, além da população — foi acompanhado pelo juiz eleitoral Plácido de Souza Neto, e a promotora eleitoral Juliana Nonato.

O Cartório Eleitoral adotou novo procedimento de entrega das urnas eletrônicas após encerramento do pleito eleitoral, por meio drive-thru, seguindo medidas de prevenção contra a Covid-19.

“Os presidentes vão vir no próprio carro. Vamos ter auxiliares da justiça que vão estar pegando as urnas nos carros”, destacou Luciene Freitas, chefe do Cartório Eleitoral de Paranaíba.

Os veículos devem seguir pela Avenida Juca Pinhé e acessar a Rua Padre Adeodato Carmelo Chambri, ao lado da OAB Paranaíba.