CORONAVÍRUS UTI de Paranaíba tem 90% de ocupação com pacientes de covid Outros três pacientes com diagnóstico positivo estão na ala respiratória

13 DEZ 2020 - 18h:31 Por Talita Matsushita

Com nove pacientes internados na Santa Casa de Paranaíba, a ocupação dos leitos de UTI chegou a 90% no município. Sete pacientes são do município e outros dois da região. No domingo (13) um caso positivo foi confirmado chegando ao total de 1.089 casos desde o início da pandemia.

Boletim da Secretaria de Saúde ainda mostra que outros três pacientes com diagnóstico positivo estão na ala respiratória do hospital, e 59 em isolamento domiciliar com acompanhamento da Secretaria e outros 13 casos estão sob investigação por suspeita de Covid-19, dos quais um está internado.

No sábado dez novos casos foram confirmados pela Secretaria, sendo quatro via teste rápido e seis via SWAB, Onze pessoas receberam alta. O número de recuperados é 998.

Os dados divulgados pela Secretaria mostram que foram identificados 49 casos na última semana.