CORONAVÍRUS UTI em Paranaíba tem ocupação em 90% com pacientes da covid O município tem disponível dez leitos para atender a microrregião

19 AGO 2020 - 16h:32 Por Talita Matsushita

A prefeitura de Paranaíba informou na manhã de hoje (19) que 90% dos leitos de UTI da Santa Casa estão ocupados, ou seja, há apenas uma vaga disponível. O município tem disponível dez leitos para atender a microrregião, totalizando um leito disponível para internação.

Estão internados cinco pacientes de Paranaíba, dois de Cassilândia, um de Inocência e um de Aparecida do Taboado. Além disso há mais sete pacientes na ala de retaguarda.

Em nota, a Prefeitura orienta a para que a população use máscara, evite aglomeração e higienize constantemente as mãos. “Cumpra o decreto em vigência e salve vidas. Seja fiscal do bem, se presenciar alguma irregularidade denuncie, ligue 99898-1050 ou 190”.

Boletim

Mais onze novos casos positivos de contaminação pelo novo coronavírus foram registrados na terça-feira, em Paranaíba (18), via teste rápido, conforme boletim epidemiológico da prefeitura. O município tem 16 casos suspeitos da doença.



Ao todo 218 pessoas estão recuperadas da doença. 1541 testes rápidos realizados. 1409 casos foram descartados.

Paranaíba tem quatro óbitos em decorrência da doença.