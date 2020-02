PARANAÍBA Vara de porcos é abandonada em chácara alugada PM identificou o local e o dono dos animais em denúncia levada à Polícia Civil

8 FEV 2020 - 11h:33 Por Talita Matsushita

Um caso de abandono de animais está sendo apurado pela Polícia Civil de Paranaíba, após denúncia. Uma vara de porcos foi encontrada sem água e comida em uma chácara que seria alugada a um criador. Dois animais já teriam morrido no local por desnutrição.

Segundo o sargento PM Marco Antônio Benites, da Patrulha Rural, a dona do local não teria responsabilidade sobre o caso. “Deixar os animais naquela situação, passando fome é inaceitável. Qualquer cidadão do bem não aceita a situação”, disse o policial, que informou o caso à Polícia Civil e ao Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

Segundo a Vigilância Sanitária, o local não é adequado para criação de porcos. Um laudo foi elaborado e será enviado ao Iagro para sequência da investigação. O dono dos porcos, de 42 anos, não teve o nome divulgado.

Conforme a dona da área, outros animais já foram encontrados mortos e as carcaças descartadas.

Ela afirmou que propôs o rompimento do contrato de locação, mas não obteve acordo com o dono dos animais..

“Essa pessoa tem que ser responsabilizada”, frisou.

É o primeiro caso de maus-tratos a animais, neste ano, em Paranaíba. Em 2019, uma situação parecida foi registrada em uma fazenda da cidade. Um pecuarista de 63 anos foi multado Pela Patrulha Rural em R$ 135 mil por abandonar 270 cabeças de gado sem pastagem e água.

Todos os animais estavam debilitados. Alguns sequer conseguiam se levantar e 17 deles morreram possivelmente por desnutrição.

Além de multado, o pecuarista perdeu todas as licenças para qualquer tipo de atividade animal.

CASO KIARA

Nesta mesma época, ano passado, uma cadela foi amarrada a uma lixeira e espancada por seu ex-dono por ter, supostamente, fugido de casa. O crime foi filmado e viralizou na internet após ser publicado pelo portal JPNews e em redes sociais.

O dono foi identificado e indiciado em um inquérito policial por maus-tratos.

Resgata pela AMA (Associação dos Amigos dos Animais), Kiara foi adotada e ganhou um lar. No antigo, foi espancada por ter fugido.

Na época, ela foi resgatada e doada a uma família da zona rural. Mas, a família não se adaptou com o animal e devolveu a cadela à associação pouco tempo depois.

A nova família onde Kiara vive diz que o animal nunca deu nenhum problema e nunca foi agressiva. “No começo parecia até ter medo quando a gente se aproximava. Ainda hoje, quando alguém fala mais alto, ela começa a tremer, mas logo passa. Imaginamos que possa ter adquirido algum trauma”, disse Alessandro Ferreira, novo dono do animal.