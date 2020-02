ÁGUA NO ASFALTO Vazamentos geram críticas de moradores Reclamações de vazamentos em vias públicas são constantes

26 FEV 2020 - 05h:30 Por Alex Santos

O constante aparecimento de poças d’água em ruas do município tem chamado a atenção da população. Na região central quanto nos bairros periféricos o registro de vazamentos é comum, água potável jorra 24 horas por dia de tubulações subterrâneas do sistema de abastecimento da cidade. A lentidão nos reparos é motivo de questionamentos da população.

Segundo Albertina Aparecida, moradora da rua Valmir Lopes Cançado, no bairro Santo Antônio, a água começou a surgir do asfalto há cerca de três meses. Albertina entrou em contato com a Sanesul para a resolução do problema, entretanto ainda aguarda uma posição da empresa. “Fica 24 horas saindo água, liguei para a Sanesul e até agora nada foi feito”, relatou.

Por conta dos vazamentos a malha asfáltica do munícipio acaba se deteriorando conforme a água jorra. Mesmo depois de realizado serviços de reparo pela Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul), as vazões de água ressurgem em outro ponto da via.

Cena presente no dia a dia da Adriana Fernandes, ela conta que na maioria dos locais onde transita encontra vazamentos pelas ruas da cidade, mas desistiu de cobrar pois não tem resolvido. “Na maioria das ruas que eu passo eu vejo um caso assim, não tiro mais fotos e publico, pois não fazem nada”, disse.

Somente no último levantamento realizado pela Sanesul, Paranaíba registrava aproximadamente 56 ponto de vazamentos. Por conta do aumento nas solicitações da população a empresa teve que acionar equipes de Aparecida do Taboado, Inocência e Chapadão do Sul para solucionar problemas com vazamentos de água, a previsão era que em 40 dias grande parte da demanda fosse atendida.

“Desde novembro a empresa tem realizado uma obra de setorização, com o objetivo de reduzir as pressões da rede de abastecimento e consequentemente os vazamentos irão diminuir. Vazamentos são perdas para a empresa e para o meio ambiente”, disse Leocir Miranda, gerente regional da Sanesul de Paranaíba.