ACIDENTE Veículo capota no ‘entroncamento da Lagoa’ na BR-158 Circunstâncias do acidente estão sendo apuradas

21 JUL 2020 - 17h:33 Por Redação

Um capotamento de veículo foi registrado na tarde desta terça-feira (21), no KM 35 da BR-158, na região do entroncamento da Lagoa, em Paranaíba. O Corpo de Bombeiros foi deslocado para atendimento no local.

As circunstâncias do acidente, possíveis vítimas, além de participação de outros veículos estão sendo apuradas.

O Corpo de Bombeiros salienta, que devido ao atendimento no local, atendimentos de emergência na cidade poderão ser afetados, pois, o município dispõe de apenas uma ambulância e pede compreensão da população.

Em breve informações mais detalhes