ACIDENTE Veículo invade preferencial e bate em caminhonete Não há informações sobre o estado de saúde dos condutores

6 MAR 2020 - 16h:22 Por Alex Santos

Dois veículos se envolveram em um acidente na tarde desta sexta-feira (6) na Avenida Coronel Augusto Correia da Costa, região central de Paranaiba. O veículo Palio teria invadido a preferencial e colido com uma caminhonete D 10 que seguia pela avenida.

O veículo Palio teve a lateral totalmente danifica. A caminhonete também ficou com parte da fuzelagem danificada.

Segundo informações preliminares, o veículo Palio seguia da região do Paranaíba Tênis Clube sentido Avenida Coronel Augusto Correa da Costa, quando a acessou a via, invadiu a preferencial e colidiu com a caminhonete D 10 que seguia pela via.

A PM esteve no local. Não há informações o estado de saúde dos condutores, pois não deram entrada na Santa Casa do município.

(Colabração Valéria Freitas)

Em breve novas atualizações sobre o acidente.