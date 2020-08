LEILÃO Veículos apreendidos no pátio da Delegacia serão leiloados São 159 veículos automotores, sendo 11 carros e 148 motos; além de 62 bicicletas

13 AGO 2020 - 08h:01 Por Talita Matsushita

Publicação em Diário Oficial do Estado dá prazo de 30 dias para que o proprietário de veículos que estão apreendidas no pátio da Primeira Delegacia faça a retirada dos carros, motos e bicicletas que lá estão, caso contrário serão leiloados. A grande maioria em estado de sucata inservível em contínua deterioração e depreciação.

São 159 veículos, sendo 11 carros e 148 motos, além de 62 bicicletas que se acham depositados no Pátio da Delegacia de Polícia de Paranaíba/MS, por mais de dois anos, não sendo localizados nenhum registro nos arquivos existentes, bem como junto ao Sistema de Informações Geral de Operações (SIGO).

De acordo com publicação, os veículos automotores apreendidos ou recolhidos no pátio da Unidade Policial sem vinculação a procedimento policial ou judicial, não reclamados por seus proprietários ou interessados responsáveis, grande maioria em estado de sucata inservível em contínua deterioração e depreciação, estão oferecendo risco à saúde pública tendo em vista estarem armazenados em pátio aberto, ficando expostos às intempéries e vandalismos, propícios a tornarem-se criadouros de mosquitos transmissores de doenças.

A publicação diz que os proprietários, responsáveis e eventuais terceiros interessados incertos e desconhecidos, que, a partir do 30º dia subsequente à data de publicação do edital, os veículos serão entregues ao Leiloeiro Público Oficial credenciado e autorizado pela Presidência da Comissão de Alienação de Bens Apreendido Tribunal de Justiça deste Estado, para alienação em leilão judicial público, na modalidade eletrônica via rede Internacional de Computadores (internet), podendo, até o prazo previsto, o interessado requerer a restituição do veículo constante da relação em frente, mediante a cabal prova da propriedade e da quitação de eventuais débitos fiscais.