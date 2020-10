VENTANIA Ventos atingem velocidade de 37 km em Paranaíba Houve queda de árvores em alguma regiões da cidade

9 OUT 2020 - 11h:25 Por Alex Santos

Ventos fortes de até 37 km/h atingiram a cidade na tarde de quinta-feira (08) e danificou residências, provocou oscilação no fornecimento de energia elétrica, além do registro de quedas de árvores em alguns pontos da cidade.

Na Avenida Três Lagoas, uma árvore de pequeno porte caiu com a força do vento e bloqueou parcialmente a via. Segundo meteorologista, Natálio Abraão, a temperatura registrada na quinta-feira foi 36,7ºC de máxima e a sensação térmica foi de 45ºC.

Depois de uma sequência de quebra de recordes em diversas regiões do País, incluindo Mato Grosso do Sul, a onda de calor começa a perder força. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foram 14 dias seguidos de temperaturas acima dos 40°C no Estado, sendo oito dias seguidos de máximas iguais ou superiores a 43°C.

A sexta-feira (9) amanheceu com céu fechado e temperatura amena, com termômetros na casa dos 28ºC de mínima. Mesmo com a chuva registrada na madrugada de quinta para sexta-feira, cerca de 1mm de chuva, a máxima esperada para hoje é de 43ºC.

Segundo o Climatempo, há chances de chover em Paranaíba, cerca de 90% de probabilidade, com 5mm de chuva esperado para hoje, além de pequena melhora nos índices de umidade do ar variando hoje de 11% a 44%.