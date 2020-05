SAúDE Verba para combater COVID já passa dos R$ 3,5 milhões

30 MAI 2020 - 11h:15 Por Talita Matsushita

Após o Ministério Público recomendar a criação de um link para que os paranaibenses possam acompanhar as receitas e despesas relacionadas ao coronavírus em Paranaíba, a Prefeitura disponibilizou os dados no Portal da Transparência.

Na aba Sobre Covid-19 está disponível os oito decretos publicados pela Prefeitura com medidas de prevenção ao coronavírus, além de uma Lei, que cria o Fundo Emergencial de Combate à Covid.

Paranaíba já recebeu, até quinta-feira (28), R$ 3.712.242,87. Foram sete repasses entre 27 de abril e 26 de maio, no Portal não consta de o recurso é federal ou estadual, apenas Ações de saúde para enfrentamento. Paranaíba já recebeu, até quinta-feira (28), R$ 3.712.242,87. Foram sete repasses entre 27 de abril e 26 de maio, no Portal não consta de o recurso é federal ou estadual, apenas Ações de saúde para enfrentamento.

Foi publicado ainda que a Prefeitura gastou até o momento R$ 158.840,07. A maior parte, R$ 156.340,07 é referente as despesas com a Santa Casa. A Prefeitura ainda gastou o equivalente a R$ 1.200 com a compra de álcool isopropílico. Consta ainda o gasto de R$ 2.500 com propaganda volante para divulgação do combate a covid-19.