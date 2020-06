PRESTANDO CONTAS Vereador Binga destaca R$ 1,1 mi em emendas Ailson Antonio de Freitas Silva é apontado como pré-candidato a prefeito

27 JUN 2020 - 08h:46 Por Redação

O vereador de Paranaíba Ailson Antonio de Freitas Silva – conhecido como Binga, ao fazer um balanço do seu mandato destaca como pontos mais importantes o contato direto com a população e a liberação de R$, 1, 1 milhão de recursos para investimento no município, principalmente nos setores de saúde, educação e obras, conseguidos junto aos parlamentares. Apontado como pré-candidato a prefeito, Binga reconhece que o mandato de vereador tem limitações mas nem por isso quer deixar de trabalhar por Paranaíba.

“Nós do poder público temos que fazer a nossa parte cuidando da nossa gente, buscando recursos para suprir as necessidades” afirma ele, lembrando que nos tempos atuais uma prioridade é “valorizar as equipes da saúde e vigilância sanitária que são fundamentais e não podemos nos esquecer dos mais necessitados e daqueles que perderam o trabalho com a pandemia”. Avaliando como positivo o trabalho como vereador, Binga é hoje um dos mais cotados para a disputa da prefeitura Municipal, indicado pelo seu partido, o Democratas Quanto às eleições deste ano, ele acredita que muita coisa muda e boa parte das mudanças vêm para ficar. “Não podemos nos descuidar da prevenção”, alerta o vereador, destacando que a solidariedade também não deve ser deixada de lado em momentos como este, para superar as dificuldades.