ELEIÇÔES Vereador critica ‘aventureiros’ e defende debate de proposta

4 JUL 2020 - 10h:36 Por Thalita Matsushita

Em ano de eleição os discursos políticos ficam mais acalorados, seja por aqueles que já estão em cena, ou por aqueles que buscam conquistar um lugar ao sol. Nesta semana, o vereador Andrew Robalinho criticou “os aventureiros da política”, referindo-se a pré-candidatos que se apresentam isitindo apneas em fazer críticas aos adversários. “Estas pessoas não buscam apresentar propostas, mas sim criticar quem ocupa cadeira na Câmara.

Percebo que começam a aparecer os aventureiros de plantões, eles não dão conta de contar a história deles, mas querem desmistificar e denegrir o mandato que cada um tem procurado fazer”, pontuou.

Enquanto elencava ações desenvolvidas ao longo do mandato, e atendimento a população enquanto vereador, ele disse que a mídia e grupos de aplicativos só divulgam inverdades, com matérias pejorativas , e querem denegrir a imagem do vereador.

“Tem dias de altos e baixos, isso não é anormal, nem ímpar da Câmara. Faz parte da democracia, é natural. A população precisa ficar alerta”, disse ele par acrescenar em seguida:. “É lamentável pessoas que não têm história, que não frequentou o banco da escola, e isso não é demérito para ninguém, mas pessoas que não respeitam o vereador na essência de seu mandato”