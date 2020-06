POLÊMICA 'A paz acabou', diz vereador ao criticar forma de PM entregar cestas básicas Andrew também acusou policiais militares de estarem efetuando prisões por "ideologia política"

2 JUN 2020 - 14h:06 Por Leonardo Guimarães

O vereador Andrew Robalinho (MDB) usou a tribuna da Câmara durante a sessão de segunda-feira (1) para criticar a forma como a PM vem realizando e dando suporte em ações sociais em Paranaíba (MS), se referindo a presença do Sargento do 13° Batalhão de Polícia Militar, Marco Antônio Benites, em apoio a entregas de cestas básicas arrecadadas por instituições ou em ações da própria PM. Andrew evocou uma suposta pré-candidatura do policial ao legislativo para motivar a crítica. “Eu queria saber por que a Polícia Militar não faz uma nota para saber porque que o seu pré-candidato a vereador está indo de camburão entregar cesta de alimento”, questionou após afirmar que as ações devem ser feitas.

Durante o mês de maio a Polícia Militar, juntamente com o Rotary Clube, realizou uma arrecadação e distribuição de alimentos a diversas famílias carentes e em estado de vulnerabilidade por conta da pandemia da covid-19. A instituição também prestou apoio logístico e de segurança na entrega de donativos arrecadados por lives voluntárias.

O líder do prefeito, e provável candidato a reeleição, também afirmou que a Polícia Militar estaria prendendo pessoas por ideologia política. “To vendo a politização da PM multar, perseguir comerciantes, que por ventura tenha uma outra opção política”, disse. O parlamentar também afirmou que a primeira viatura da patrulha rural do município foi ele quem trouxe, além de afirmar que integrantes da instituição procuram abafar possíveis erros, procurando "apadrinhados políticos" quando precisam.

O vereador deu um aviso ao Batalhão, afirmando que a paz terminou. “De hoje em diante a paz terminou. E quem está ouvindo sabe o que eu estou falando. Se continuar da forma que está, eu vou a Campo Grande em audiência com o secretário de Segurança Pública, com o comandante geral e relatar esses desmandos que estão acontecendo na minha cidade”, afirmou.

O "aviso" teria sido motivado pela nota emitida pelo comando do batalhão após o parlamentar criticar a ação dos policiais que prenderam Sérgio da Silva Verginio, 31 anos, após matar a facadas a ex-namorada, Valéria Ribeiro, 30 anos, em sua residência, na frente da filha, no bairro Santa Lúcia, em Paranaíba (MS). Robalinho afirmou que os policiais deveriam ter alvejado o criminoso assim que chegaram ao local. Na nota o 13° Batalhão informou que os policiais agem também sob leis e não houve, no momento, situação em que os disparos fossem justificados. O criminoso foi encontrado sentado no chão, desferindo golpes contra o próprio abdômen e pedindo para que os policiais o matassem. Ele foi preso e entregue à Justica.

Em nota o comandante do 13° Batalhão, tenente-coronel Gilberto Gilmar de Santana, rebateu o vereador e afirmou que a instituição sempre esteve presente em causas sociais, negando politização da corporação. “Imbuídos de ajudar a população, o 13º Batalhão participou no Mês de Maio na arrecadação e distribuição de alimentos na campanha 'O Essencial Não Para!' desenvolvida em parceria com o Rotary Clube; na “Live do Bem” realizada por cantores sertanejos de Paranaíba e na “Live do Rodeio Beneficente” realizada pelo circuito ZNA rodeios. O comandante do 13º Batalhão esclarece que não tem conhecimento de lançamento de pré-candidatura a vereador de Paranaíba por parte de qualquer policial militar lotado na unidade e reitera que o compromisso da Polícia Militar com a população é de que não serão medidos esforços para fornecer um serviço de qualidade e prover uma maior sensação de segurança a população, e de levar para muitas pessoas necessitadas a ajuda que anseiam neste momento de crise.”, pontuou.

Ouça o discurso e a leitura da nota policial: