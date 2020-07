PROBLEMA CRÔNICO Vereador reclama de esgoto que transborda em rua do Centro A rede não tem suportado o volume de esgoto que passa pelo local

14 JUL 2020 - 14h:44 Por Talita Matsushita

O vereador Andrew Robalinho da Silva Filho usou a tribuna da Câmara para denunciar situação que vem tirando o sossego dos moradores da rua 13 de Maio, Centro, em Paranaíba. A rede não tem suportado o volume de esgoto que passa pelo local e com isso transborda e corre à ceu aberto.

Não bastasse o mal cheiro, conforme o vereador, até mesmo fezes já foi visto pelos moradores. Ele fez indicação ao governador Reinaldo Azambuja e outras autoridades, além do presidente da Sanesul, Walter Benedito Carneiro Junior, para que o problema seja resolvido com celeridade. As manilhas, conforme ele, são antigas e possuem cerca de 100 anos.

"A rua fica instransitada. O reparo foi feito com tubo de PVC. Não dá pra tolerar mais essa pouca vergonha e mentirada", disse. Ele comparou o local com um chiqueiro.

Ouça o discurso do vereador.