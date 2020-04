CÂMARA Vereados aprovam repasse para UIT's no combate a Covid-19 O projeto foi aprovado por unanimidade

15 ABR 2020 - 15h:05 Por Alex Santos

Foi votado em regime de urgência na sessão da Câmara de Paranaíba na noite de segunda-feira, um projeto de autoria do executivo que autoriza a administração municipal a repassar o valor de mais de R$ 500 mil, para a Santa Casa de Paranaíba. O projeto foi aprovado por unanimidade.

O valor é referente à liberação de R$ 566 mil conseguida pela Promotoria de Justiça de Paranaíba, para a destinação de ações de combate à pandemia no município. O dinheiro é oriundo de depósito judicial pelo descumprimento de um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) firmado entre Município e Ministério Público.

O relator do projeto e líder do governo municipal na Câmara o vereador Andrew Robalinho, fez uma apelo para que o projeto fosse aprovado pelos vereadores. O vereador também destacou o papel o papel da promotoria pública do município no enfrentamento da Covid-19.

Durante discussão do projeto em plenário, o vereador Carlos Renato Corujinha, afirmou não ser contrário ao projeto, porém, Corujinha rogou para que a direção da Santa Casa não assinasse o contrato para funcionamento das 10 UTI’s sem averiguar a idoneidade das empresas que terceirizarão o serviço.

O presidente da casa de leis, Nelo José da Silva, demonstrou contrariedade e perplexidade diante do discurso de corujinha, em pedir a direção da Santa Casa para que não assinasse o contrato de funcionamento das UTI’s no município. Segundo Nelo, “a situação é assustadora”.