BIO SEGURANÇA Vigilância faz jogo duro e notifica quem não cumpre

6 JUN 2020 - 11h:15 Por Talita Matsushita

A Vigilância Sanitária de Paranaíba realizou, desde que entrou em vigor o decreto que estabelece restrições no comércio de Paranaíba, 868 notificações em função do não cumprimento das normas de isolamento social e bio-segurança. As normas foram publicadas em 24 de março e desde então o número de pessoas dentro dos estabelecimentos foi regulado.

No período foram contabilizadas três multas, que são aplicadas somente em caso de reincidência, 318 ações de inspeção e reinspeção sanitária e 212 monitoramentos de pessoas vindas de outras cidades.

A notificação é feita diretamente no estabelecimento e ainda nenhum dos casos teve autuação e multa, pois tem tido colaboração. “Caso haja reincidência o estabelecimento poderá ser multado e interditado se for o caso”, orientou.

Na última segunda-feira vereadores criticaram a forma de atuação da Vigilância, entre eles o vereador Carlos Renato Garcia Rios (Corujinha), que considerou muito dura a forma com que as fiscalizações têm sido feitas.

Em nota a Visa disse que repudia a forma como o órgão foi citado. Destacou ainda que a equipe técnica tem por obrigação fazer cumprir a legislação sanitária visando a prevenção e eliminação de riscos a saúde humana. “A Visa destaca que ata de forma permanente, independentemente de qualquer momento cívico, comemorativo, festivo ou qualquer outra natureza do município, estado ou País”, diz o documento.

As denúncias podem ser feitas no telefone fixo da Vigilância Sanitária no número 3669 0094, o órgão funciona das 7h às 11h e 13h às 17h, além do plantão noturno.