MEIO AMBIENTE Vigilância não recomenda consumo de peixes vistos no Fazendinha Segundo PMA, fatores naturais podem ter contribuído para o aparecimento

30 SET 2020 - 15h:41 Por Talita Matsushita / Alex Santos

O aparecimento de peixes da espécie tilápia tem chamado a atenção de paranaibenses nas últimas semanas. Os animais foram vistos no Córrego Fazendinha e segundo munícipes que passavam pelo local, há dias estão vendo os animais no principal canal da cidade.

O que tem chamado ainda mais a atenção é o movimento dos animais, seguindo sem sentido contrário a corrente natural do córrego.

De acordo com o comandante da Polícia Militar Ambiental, 1º Sargento Adão Bittencourt Maigana, não é comum a presença destes animais no local, e diversos fatores naturais podem ter contribuído para o aparecimento deles neste local, como a baixa do rio Santana, que é onde o Fazendinha desagua, ou algum criadouro que teve um estouro.

O médico veterinário da Vigilância Sanitária, Gilson Piva filho, explica se os peixes podem ser consumidos ou não.

Veja o vídeo: Clique aqui.