FATALIDADE Vítima de afogamento havia ingerido bebida alcoólica Ronivaldo Pereira Gomes, de 44 anos, também possuía deficiência nas mãos

28 SET 2020 - 19h:45 Por Alex Santos

Ronivaldo Pereira Gomes, de 44 anos, morreu vítima de afogamento na tarde do domingo (27) no Rio Santana, em Paranaíba. Ronivaldo tomava banho com o primo em área próximo a um motel, localizado às margens da BR-158.

Segundo o primo da vítima, os dois foram até o rio para tomar banho, Ronivaldo havia ingerido bebida alcoólica e tinha deficiência nas mãos. Ele teria se afogados nas margens do rio.

O corpo de Ronivaldo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros nas imediações. A perícia criminal também realizou atendimento no local.

Ronivaldo Pereira Gomes era natural de Araxá (MG).