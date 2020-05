FORA DE RISCO Ferido a tiro por suposta dívida segue internado e sem risco de morte O autor, de 46 anos, fugiu após o crime e não foi localizado pela polícia

25 MAI 2020 - 11h:36 Por Alex Santos

Luiz Muniz da Silva, de 38 anos, vítima de um disparo de arma de fogo em uma conveniência na tarde de domingo (24), em Paranaíba, segue internado na Santa Casa do município, porém, o quadro clínico dele é estável, informou ao JPNEWS o hospital.

Foi retirada a ventilação mecânica nesta manhã e está consciente. Luiz Muniz, ficou entubado com respirador por conta da bala ter atingido o pulmão e outros órgãos, e agora respira sem aparelhos e sem risco de morte.

O CASO

Luiz Muniz da Silva, levou um tiro de arma de fogo na tarde de domingo (24), por volta das 15h23, em uma conveniência na avenida Três Lagoas, em Paranaíba. O autor, um empresário, de 46 anos, está foragido e não foi localizado. O motivo do crime segundo testemunhas, seria uma dívida de R$ 1.800 que a vítima teria com o autor, referente a uma câmera fotografica adquirida em parcelas, porém, a vítima estaria com os pagamentos em atraso.

Conforme a ocorrência, Luiz teve o tórax esquerdo perfurado pela bala. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, a vítima já havia sido lavada para Santa Casa pela Polícia Militar ainda com vida. Testemunhas disseram que a vítima e o autor discutiam por telefone antes do crime.

Imagens de câmeras de segurança da conveniência, mostram o momento em que o autor chega em um veículo preto, para em frente ao estabelecimento, desce do veículo, mira em direção a vítima e dispara.

Assustados, clientes que estavam no estabelecimento correram, enquanto o autor permaneceu no local gesticulando na direção dos disparos e outros clientes da conveniência. Em seguida pegou o veículo e sai tranquilamente.

O autor ainda não foi localizado pela polícia.

O caso foi registrado na 1ª DELPOL de Paranaíba como homicídio qualificado pela traição, emboscada, ou mediante dissimulação, além de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na forma tentada.