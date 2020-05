FEMINICÍDIO Vítima de tentativa de feminicídio não resiste a ferimentos e morre Valéria Ribeiro foi alvejada por disparos de arma de fogo e facadas por homem que seria seu ex-namorado

14 MAI 2020 - 21h:12 Por Da redação

Valéria Ribeiro, de 30 anos, morreu na noite desta quinta-feira (14), após ser atingida por disparos de arma de fogo e facadas, por um homem que seria seu ex-namorado. A vítima ainda foi levada com vida pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro da Santa Casa de Paranaíba, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Esse é o primeiro caso de feminicídio registrado no município em 2020.

Segundo a PM ao JPNEWS, uma equipe foi acionada para comparecer em uma residência no Bairro Santa Lúcia, após denúncia de que o autor estaria com uma arma de fogo, e posteriormente houve o registro de três disparos no local.

No local os policiais localizaram Valéria deitada no chão e o autor sentado tentando tirar a própria vida com uma faca. Ainda conforme a PM, ele estava exaltado e pedia a todo o momento para que tirassem sua vida. Após negociações com o autor, a PM conseguiu entrar na residência e socorrer a vítma.

O Corpo de Bombeiros encaminhou Valéria ainda com vida para a Santa Casa. Durante o trajeto até ao hospital ela teve duas paradas cardiorrespiratória.

Já o autor foi encaminhado pela Polícia Militar para a Santa Casa. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

Em breve novas informações sobre o caso.