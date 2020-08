ACIDENTE FATAL Vítimas fatais de tragédia na BR-158 são identificadas Amosio Moraes e Carla Maria morreram carbonizados após veículo perder o controle na pista, capotar e pegar fogo

17 AGO 2020 - 16h:11 Por Alex Santos

Amosio Moraes nascimento, de 39 anos, e Carla Maria dos santos Santana, de 18 anos, são as vítimas fatais de um acidente no final da manhã de sábado (15), na BR-158, próximo a Estação de Tratamento de Água da Sanesul, em Paranaíba. O veículo perdeu o controle na pista, capotou e bateu em caminhão antes de pegar fogo. O casal morreu carbonizado.

Carla Maria era residente em Aparecida do Taboado. Nas redes sociais da jovem, familiares e amigos lamentaram a morte de maneira trágica. “Sua morte deixou um buraco enorme no meu coração, mas sua vida para sempre encherá minha memória com lindas lembranças!”, lamentou uma amiga.

Amosio Moraes, também tinha muitos amigos em Aparecida do Taboado. A morte do profissional da área frigorífica comoveu amigos e familiares. “Meu amigo de infância descansou, vai em paz...Luto”, lamentou uma amiga.

O ACIDENTE

Segundo o motorista, de 63 anos, ao JPNEWS, o veículo de passeio seguia na direção contrária da rodovia e estava descontrolado. O carro começou a rodar na pista e capotar em seguida, atingindo a frente do caminhão.

Abalado, o motorista relatou que tentou desviar do veículo, porém, sem sucesso. Após a colisão o carro parou na defesa metálica da pista e começou a pegar fogo. O caminhoneiro não teve nenhum ferimento.

De acordo com a Polícia Civil, após contato com pessoas ligadas a um frigorifico em Aparecida do Taboado, Amosio teria saído da empresa por volta das 10h.

A pista ficou por mais de duas horas interditada nos dois sentidos, registrando congestionamento quilométrico.

O caso foi registrado na 1º Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba, como acidente de trânsito com vitima fatal provocado pela própria vítima.

