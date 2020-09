A CASA É SUA Você conhece a ozonioterapia? Saiba o que é e para que serve Especialista esclarece estereótipos e destaca os benefícios para o ser-humano

1 SET 2020 - 18h:26 Por Alex Santos

A ozonioterapia é um procedimento que consiste na aplicação de gases oxigênio e ozônio, com objetivo terapêutico e pode ser realizada por vias intravenosa ou intramuscular.



O procedimento centenário virou notícia e gerou muitos memes na internet no início no início de agosto, após Volnei Morastoni, prefeito da cidade de Itajaí, em Santa Catarina, sugerir que um tratamento, que seria eficaz contra a COVID-19.



No quando TerSaúde do programa A Casa é Sua, Josiane Alfaro, esteticista e especialista no tratramento de ozonioterapia, esclarece estereótipos em torno do tratamento e destaca os benefícios da ozonioterapia para o ser-humano, no tratamento de doenças patológicas.

