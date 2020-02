MUITA ÁGUA Volume de chuvas de 45 dias do ano é 85 mm acima do mesmo período de 2019 Período chuvoso na região Centro-Oeste é compreendido entre os meses de dezembro a março, segundo meteorologistas

15 FEV 2020 - 08h:27 Por Alex Santos

Dados do Inmet (Instituo Nacional de Meteorologia), mostram que o volume de chuva no começo deste ano superou a média registrada no mesmo período de 2019. Em janeiro do ano passado o volume de chuva registrado no município foi de 144 milímetros, enquanto que a média registrada no início deste ano foi superior, cerca de 229 mm de precipitações.

Em janeiro do ano anterior o maior volume de chuva registrado no dia foi de 76 mm. Este ano o maior volume de precipitação registrado no dia foi de cerca de 43 mm de chuva.

O período chuvoso na região Centro-Oeste é compreendido entre os meses de dezembro a março. Nessa época são registrados chuvas de curta duração, porém com bastante intensidade, e responsáveis pelo registro de alagamentos e deslizamentos de terra.

Como consequência das fortes chuvas registradas as galerias de escoamento da água e pavimentação não foram capazes de suportar a água, provocando alagamentos em residências e danificando o asfalto.

Um dos principais cartões-postais da cidade, a “Praça do Carnaíba”, são comum alagamentos. O canal subterrâneo não suporta o volume de água vindo dos bairros mais altos. O trânsito em grande parte fica impossibilitado e motoristas encontram dificuldades de transitar pela região, além de afetas o fluxo de clientes em comércios da região.

Outro ponto é a avenida Durval Rodrigues Lopes o principal córrego da cidade rapidamente sobre. O córrego Fazendinha corta toda a extensão da cidade e é responsável pelo escoamento das águas de regiões mais altas. As cenas de cheias são comuns nessa época do ano em que a cidade registra grande volume de precipitações.

Residências na região também foram afetadas pela rápida elevação da água. É o caso da moradora Suzeli Donizete, moradora da Durval Rodrigues Lopes. Enquanto dormia a água acabou invadindo a residência deixando a moradora em pânico. A moradora conta que somente este ano é a terceira vez que a casa é invadida pela água. “Foi uma sensação de desespero, dá impressão que vamos morrer sufocados, apavorante”, contou.