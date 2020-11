ELEIÇÕES 2020 Votos da zona rural serão enviados via transferência de dados Não será preciso aguardar as urnas chegarem dos distritos

15 NOV 2020 - 15h:23 Por Talita Matsushita/Jean Martins

Os votos das eleitores dos quatro distritos de Paranaíba serão enviados ao Cartório Eleitoral via transferência de dados, com isso, não será preciso esperar as urnas chegarem até o município para saber o resultados obtidos nas seções rurais.

Jean Martins traz mais detalhes. Ouça: