'Zezé de Paula' vai a Corumbá e consegue foto com Bolsonaro

18 AGO 2020 - 16h:30 Por Talita Matsushita

O paranaibense Rodrigo de Paula, conhecido como (Zézé de Paula ou Baratinha), famoso por percorrer shows e eventos em busca de foto com artistas, conseguiu na manhã desta terça-feira (18) uma foto com o presidente da República, Jair Bolsonaro, enquanto ele estava em Corumbá (MS).

A imagem viralizou rapidamente pelas redes sociais e em áudio, Baratinha descreve, emocionado, como conseguiu a foto. “Consegui. Só tenho a agradecer a Deus. Se não fosse o deputado Beto Pereira e a nossa senadora Soraya [Tronicke] eu não tinha conseguido não. Eles me reconheceram na hora e colocaram lá no meio”, disse.

Comerciantes do município disseram ter contribuído financeiramente para a viagem dele. Paranibenses comemoram o fato dele ter conseguido se aproximar do presidente e conseguir o registro.

Baratinha ostenta nas redes sociais fotos com diversos artistas e políticos, como Zé Neto e Cristiano, Marília Mendonça, Chitãozinho e Xororó, Simone e Simaria, e Bruno e Marrone. Entre os políticos há fotos com Ciro Gomes, senadores, deputados, entre outros.

Meme

Baratinha já teve sua foto com a dupla sertaneja Jads & Jadson transformada em meme e publicada na página oficial da dupla em agosto de 2017.

A brincadeira foi feita pela própria produção dos artistas e compartilhada na rede social oficial dos cantores.

A foto em que “Baratinha” aparece vestido com uma fantasia de caveira, tirada no camarim da dupla em um show na cidade de Iturama (MG), traz a legenda "Alô moçada bruta que é fã do Jads & Jadson nas caveiras... rsss a gente ama vocês demais da conta", e no corpo da foto a frase “Quando você já morreu, mas ainda é fã de Jads & Jadson”. Até o fechamento desta matéria a postagem já contava mais de duas mil curtidas, além de compartilhamentos e comentários.

Assim que ficaram sabendo da postagem, centenas de paranaibenses entraram na página da dupla para fazer parte da brincadeira. Além da página, a imagem também tem sido compartilhada no aplicativo Whatsapp

Rodrigo Souza é uma figura conhecida no município de Paranaíba (MS), sempre presente com seu violão, ou, fantasiado participando da animação de público em festas e eventos.