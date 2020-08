TESTE Aeroporto Plínio Alarcon é submetido a testes A operação foi realizada nesta terça-feira e chamou a atenção

4 AGO 2020 - 13h:45 Por Alfredo Neto

Um jatinho da Força Aérea Brasileira chamou a atenção dos Três-Lagoenses após várias manobras de pouso e arremetidas na manhã desta terça-feira (4) no Aeroporto Municipal Plínio Alarcon, extremo norte da cidade.

Em contato com o superintendente do aeroporto, Rogério Martins, foi informado que os técnicos da GEINV-FAB(Grupo Especial de Inspeção em Vôo da Força Aérea Brasileira). Estavam em Três Lagoas fazendo afrrimentos dos aparelhos térreos do aeroporto Plínio Alarcon, e recalibrando as informações das cartas aeronáuticas para ampliar e aprimorar a segurança dos pousos e decolagens.

O teste chamou a atenção de muitos Três Lagoas e causou comentários e memes nas redes sociais, mas tudo não passou de uma operação técnica para aprimorar a segurança dos usuários do aeroporto Plínio Alarcon e de todos a sua volta.