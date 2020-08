FAB Avião da FAB intercepta monomotor suspeito de tráfico Após tentar pousar em Três Lagoas, as aeronaves seguiram para Naviraí

2 AGO 2020 - 12h:58 Por Alfredo Neto

Um super tucano da FAB (Força Aérea Brasileira) interceptou um avião monomotor no céu de Mato Grosso do Sul, na manhã deste domingo (2), após um acompanhamento tático, as duas aeronaves tentaram fazer um pouso no aeroporto de Três Lagoas, Plínio Alarcon.

O super tucano da FAB, interceptou a pequena aeronave que voava sem plano de vôo e sem identificação. Os militares da Força Aérea Brasileira ordenou que o piloto fizesse a aproximação do aeroporto de Três Lagoas, e pousasse. Ordem não obedecida pelo piloto do monomotor.

Após arremeter, e sobrevoar o alto Sucuriú, o monomotor foi alcançado pelo super tucano da FAB, que orientou ao piloto do avião a seguir para o aeroporto de Naviraí, onde a Polícia Federal já esperava pelo avião.

Até o momento não foi informado se havia algo de irregular no interior da aeronave. Em contato com a direção responsável pelo aeroporto de Três Lagoas, foi confirmado a tentativa de pouso das duas aeronaves e à arremetida