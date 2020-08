HERÓIS Bombeiros salvam mais um bebê Criança engasgou e Corpo de Bombeiros precisou intervir

1 AGO 2020 - 16h:35 Por Alfredo Neto

Um recém nascido com apenas 17 dias de vida acabou engasgando e perdendo os sentidos neste sábado (1) de agosto de 2020, na rua Anis Hirabe, bairro Paranapunga, zona norte de Três Lagoas.

A assessoria de comunicação do 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros não informaram como aconteceu o 'incidente', apenas que a família solicitou apoio dos militares pelo telefone 193, após a intervenção dos heróis do Corpo de Bombeiros a criança voltou aos sentidos e foi levada para o Hospital Auxiliadora.

Não foi informado até o momento, o estado de saúde da criança, assim que formos informados pela assessoria de comunicação do Hospital Auxiliadora, a nota será atualização.