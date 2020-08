ACIDENTE NÁUTICO Colisão entre duas moto náutica deixa homem ferido O Corpo de Bombeiros foi chamado para o resgate da vítima

1 AGO 2020 - 18h:42 Por Alfredo Neto

Um homem que não foi identificado com idade entre 35, e 40 anos precisou ser resgata por militares do Corpo de Bombeiros no início da noite deste sábado (1), no rio Sucuriú, em Três Lagoas.

A vítima foi socorrida por militares do 5° GBM(Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas) após uma colisão entre duas moto aquática (jet-ski).

A vítima sofreu ferimentos leves, o Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e levou a vítima para a unidade hospitalar, consciente e orientada.