CAPOTAMENTO Corpo de Bombeiros socorreu três vítimas de um capotamento na MS-312 Um idoso ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelos militares do 5ºGBM

9 NOV 2020 - 11h:05 Por Alfredo Neto

O Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer três pessoas que ficaram presas nas ferragens após um capotamento de um veículo Fiat Estrada, na manhã desta segunda-feira (9) na rodovia MS-312 que liga os municípios de Três Lagoas à Inocência-MS.

Por volta das 9h50, da manhã desta segunda, o trem de socorro do 5ºGBM (Grupamento de Bombeiros Militares), precisou se deslocar para socorrer três pessoas que estariam presas nas ferragens de um veículo após um capotamento.

O carro teve perca total e os militares precisaram cortar a lataria do veículo para resgatar os ocupantes que felizmente tiveram ferimentos leves. As vítimas foram atendidas no local e um idoso de 66 anos precisou ser transportado pelo Corpo de Bombeiros para à unidade hospitalar, onde irá passar por exames. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.