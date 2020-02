ACIDENTE Duas mulheres ficaram feridas em acidente As vítimas estavam em uma moto e não teria respeitado o pare

7 FEV 2020 - 14h:10 Por Alfredo Neto

Duas mulheres uma de 19 anos e outra de 25 anos, ficaram feridas após sofrem um acidente de trânsito entre moto x carro, no início da tarde desta sexta-feira (7) no cruzamento da rua Paranaíba, com a rua Jary Mercante, bairro Jardim Primaveril, zona Leste de Três Lagoas.

As duas vítimas estavam de moto na rua Paranaíba, sentido bairro-centro e a condutora da moto não respeitou a sinalização de pare.

O motorista do veículo utilitário que seguia na rua Jary Mercante, sentido avenida advogado Rosário Congro - avenida Capitão Olinto Mancini, não conseguiu frear a tempo e acabou trombando na moto com as duas ocupantes.

Uma das vítimas teve escoriações pelo corpo, uma suspeita de fratura em um dos braços e foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) consciente e orientada para o Hospital Auxiliadora.

A segunda vítima foi levada pelo Samu para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e estava com ralados nós joelhos, cotovelos, rosto e reclamava de dor em um dos ombros.

A Polícia Militar foi chamada e registrou um boletim de ocorrência. Nenhuma das vítimas tinha CHN(Carteira Nacional de Habilitação) e a moto não havia placa e foi recolhida para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de trânsito).