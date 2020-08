ACIDENTE Moto entregador sofre queda e fica ferido Familiares da vítima acompanharam o resgate do Samu

1 AGO 2020 - 23h:33 Por Alfredo Neto

Um homem de 25 anos, ficou ferido após sofrer uma queda de moto no final da noite de sábado (1), na rua Yamaguti Kankit, bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

A vítima que trabalha fazendo entregas de lanche, perdeu o controle da motocicleta em uma faixa de areia sobre o asfalto, sofrendo a queda e caindo na calçada.

Dois comerciantes que estavam finalizando o espediente presenciaram o acidente e chamaram o Samu (Serviço Médico de Urgência), a vítima sofreu escoriações pelo corpo, estava consciente e orientada, após ser imobilizada foi levada para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Familiares do moto entregador foram avisados e deslocaram para o local do acidente, onde acompanharam a chegada do SAMU, e em seguida foram para a UPA.