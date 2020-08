ATUALIZAÇÃO PM que sofreu grave acidente segue estável na UTI do HA O policial teve um traumatismo craniano após um acidente

3 AGO 2020 - 22h:44 Por Alfredo Neto

O policial militar Teoldo Q. B. de 41 anos, segue em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do H.A (Hospital Auxiliadora). O militar sofreu um acidente de trânsito no início da noite desta segunda-feira (3) no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia, com a rua Maria Queiroz Moreira, no bairro Santos Dumont, zona Sul de Três Lagoas.

A assessoria de comunicação do H.A, informou que o militar deu entrada na unidade em estado grave e que após ter o quadro clínico estabilizado, o mesmo foi levado para o leito de UTI, onde segue em observação médica.

Uma nova nota sobre a evolução do estado de saúde do Cabo Teolto, será informada pelo Hospital Auxiliadora na manhã desta terça-feira dia 4.