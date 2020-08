PM ATUANTE Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas Ação entre DOF e Canil do 2°BPM resultou na apreensão

3 AGO 2020 - 16h:32 Por Alfredo Neto

O DOF(Departamento de Operações de Fronteiras) da Polícia Militar e o Canil do 2° BPM(Batalhão de Polícia Militar) de Três Lagoas, realizou uma apreensão de aproximadamente 93 kg de maconha e 11 kg de Skunk na tarde desta segunda-feira (3) na região de Brasilândia.

O carro, uma Montana de cor prata, foi abordado na região de Brasilândia onde o motorista entrou em contradição com as informações prestadas aos policiais do DOF, após uma busca pelo veículo e a desconfiança de que algo poderia estar camuflado no utilitário, fez com que os policiais deslocassem até o 2° Batalhão de Polícia Militar, onde foi submetido a uma busca pela equipe do Canil.

Após uma busca pelo cão policial farejador, a droga foi localizada e pesada. Os policiais militares deram voz de prisão ao motorista e logo em seguida apresentado junto com a droga na delegacia de Brasilândia.