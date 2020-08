ACIDENTE GRAVE Policial fica gravemente ferido após colisão moto × carro Com a força do impacto ambos os veículos ficaram destruídos

3 AGO 2020 - 18h:46 Por Alfredo Neto

O policial militar cabo Teodo, ficou ferido gravemente após sofrer um acidente de trânsito no final da tarde desta segunda-feira (3) na avenida Clodoaldo Garcia, cruzamento com a rua Maria Queiroz Moreira, no bairro Santos Dumont, zona Sul de Três Lagoas.

O cabo da PM seguia pela Clodoaldo Garcia no sentido centro, e ao cruzar com a Maria Queiroz Moreira acabou colidindo com um veículo HB20.

O motorista do veículo, que é enfermeiro do Samu, estava indo para o trabalho quando ao atravessar pela a Clodoaldo Garcia, foi atingido pelo PM que teria atravessado o sinal vermelho.

Após 20 minutos de trabalho, os médicos e socorristas do SAMU conseguiram manter o quadro clínico do PM e levá-lo com vida para o Hospital Auxiliadora.