INCÊNDIO Possível vazamento de gás causa incêndio em comércio O incêndio começou em um forno e em segundos espalhou pelo forro

17 FEV 2020 - 13h:37 Por Alfredo Neto

Um incêndio destruiu um estabelecimento comercial onde funciona uma padaria e restaurante no início da tarde desta segunda-feira (17) na rua Yamagut Kankit, bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

O comércio fica ao lado da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e os proprietários disseram que o fogo começou em um forno.

Informações são de que na hora que estava sendo preparado um pudim, houve uma explosão devido à um possível vazamento de gás.

Felizmente não houve feridos, apenas danos materiais e o local é segurado. Do interior do estabelecimento comercial os militares do Corpo de Bombeiros retiraram 6 botijões de gás.