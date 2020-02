SAúDE Dengue em crianças pode ser confundida com virose Algumas medidas devem ser tomadas para proteger os pequenos da doença

21 FEV 2020 - 08h:57 Por Gisele Mendes

A dengue tem preocupado a população de três lagoas. Somente neste ano, 269 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Quando se trata de crianças, a preocupação é ainda maior e o principal questionamento dos pais é sobre quais cuidados devem ser tomados para proteger seus filhos.

De acordo com a pediatra, Luciana Delgado, para blindar os pequenos, os cuidados são bem semelhantes das medidas adotadas pelos adultos, como, por exemplo, o uso do repelente. “O repelente é muito eficaz e é indicado para crianças a partir de seis meses. Os pais devem reaplicar o produto, seguindo as instruções do rótulo, já que cada marca sugere de uma maneira”, explicou.

Sobre os sintomas, eles são semelhantes aos que surgem em adultos com dengue, porém, são facilmente confundidos nos pequenos, já que nesta fase as viroses são muito comuns. “Geralmente, a criança vai apresentar febre, desânimo, dor de cabeça, diarreia e vômitos. Sintomas, estes, muito parecidos com a virose. A dica é: se forem persistentes, é preciso procurar uma unidade de saúde o quanto antes”, destacou.

Vale ressaltar, também, que se a criança mora ou estuda em uma região onde há casos e a mesma apresente qualquer um dos sintomas típicos da dengue, é preciso levar ao médico, mesmo antes de os sintomas se tornarem mais frequentes.

Manter os quintais limpos também é fundamental para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença e a medida é adotada pela dona de casa, Ana Elisa Nogueira. “Eu fico com a minha neta Valentina de cinco anos e, por isso, meus cuidados são redobrados. Eu não deixo nenhum objeto que possa acumular água no quintal e o vistorio diariamente”, disse.