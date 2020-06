REALIZAR SONHOS 'Queria tanto colocar silicone, mas...' Sempre tem um "porém" pra realizar aquele sonho antigo, ainda mais agora, não é?

10 JUN 2020 - 17h:00 Por Beatriz Rodas

A pandemia nos fez ressignificar muitas coisas, principalmente quanto o assunto é saúde. Mas cirurgias eletivas fazem parte do sonho de muitas pessoas; e, além do sonho, da construção da autoestima, da imagem, e do que a pessoa quer para si.

E sempre tem um “porém” para processos cirúrgicos estéticos. Por isso nós reunimos os principais medos e dúvidas para o Dr. Guilherme Lima responder pessoalmente:



1. “É muito caro e não tenho dinheiro”

Por trás de todo procedimento tem o valor do produto, dos profissionais envolvidos, da experiência do profissional em quem você confiou. Mas na Plasticlínica a gente procura um valor sempre justo, que ajude nossas pacientes a realizar seus sonhos; atendemos convênios e tem formas de pagamentos bem legais também.

2. “Tenho medo do processo de cicatrização”

Não discordamos do receio porque ele faz parte da humanização que deve existir em qualquer área da Saúde. Mas, em todo o procedimento, desde a pesquisa, a consulta, até o pós-operatório, são feitos exames, avaliações, e acompanhamento para a cicatriz ser mínima - quase invisível - como é o desejado.

3. “Não quero ir para o hospital durante a pandemia”

A Plasticlínica é hospital e clínica. Do consultório até o centro cirúrgico, todo o processo é feito aqui, sem precisar ir ao hospital. Eu sempre quis isso até mesmo por não achar o hospital um lugar aconchegante, e aqui é seguro, é acolhedor e é completo também.

4. “Quero amamentar antes de colocar a prótese”

Respeitamos a escolha de cada mulher e sabemos que a amamentação gera dúvidas, mas a prótese não impede nem atrapalha, sabia? É um grande mito que o silicone pode atrapalhar o processo de amamentação. Tire suas dúvidas com um médico especialista.

5. “Tenho medo do resultado não ficar como eu quero”

Isso a gente sempre vê antes. Não tem problema mostrar fotos de referência, pode – e deve – perguntar tudo no consultório, tirar todas as dúvidas, explicar suas maiores angústias. O resultado é construído. Não pode ter medo da cirurgia, nem medo de falar durante as consultas!

Com informações de Plasticlínica.