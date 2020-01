3º SELVA FOLIA Selvíria inicia inscrições para blocos carnavalescos Evento contará com atrações nacionais nas quatro noites de Carnaval

30 JAN 2020 - 09h:55 Por Danielle Leduc

As inscrições para os blocos carnavalescos do 3º Selva Folia já estão abertas e podem ser realizadas na sede da Secretaria Municipal de Cultura, das 8h às 14h.

O 3º Selva Folia será realizado entre os dias 21 a 24 de fevereiro no calçadão central do município, com matinê. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, a estrutura do evento contará com decoração especial, segurança e apoio de ambulância.

O evento contará também com atrações nacionais nas quatro noites de Carnaval selvirense, incluindo a matinê.

Lembrando que será proibida a entrada no evento com garrafas de vidro.