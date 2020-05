TRêS LAGOAS Hospital Auxiliadora passa a ter 30 leitos de UTI para Covid Prefeitura comprou 40 respiradores para atender pacientes com Covid

28 MAI 2020 - 12h:56 Por Ana Cristina Santos

O Hospital Auxiliadora de Três Lagoas recebeu nesta manhã de quinta-feira (28), 20 respiradores novos comprados pela prefeitura da cidade. Cada respirador custou R$ 85 mil.

Os aparelhos serão instalados em quartos de UTI voltados para pacientes com a Covid-19. O hospital tinha apenas 10 leitos para atender esses pacientes, agora passa a ter 30. Esse número, no entanto, vai aumentar, porque a prefeitura comprou mais 20 que vão chegar nos próximos dias.

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) que esteve nesta manhã no hospital, resumiu a entrega dos aparelhos, como “um dia de alívio”. “Hoje é um dia de alívio, porque recebemos esse material mesmo antes de uma possível crise na saúde em Três Lagoas. “Hoje vemos muitos município sofrendo com a falta de respiradores, mas nós nos adiantamos ao problema e fizemos a aquisição logo no início, para garantir que, caso necessário, tenhamos como atender à população”, destacou Guerreiro.

De acordo com a pneumologista e coordenadora da UTI do hospital, Vanessa Alves de Lima, os aparelhos já chegaram prontos para o funcionamento. Os profissionais receberam o treinamento para o devido manuseio. “Esperamos que não seja necessário o uso, mas se for preciso, estaremos preparados para atender à população”, destacou.