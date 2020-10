OUTUBRO ROSA Liga Acadêmica da UFMS realizará o "Interligou Outubro Rosa" Evento com foco nas informações sobre a campanha do mês de outubro

28 OUT 2020 - 11h:40 Por Caroline Vicente

A Liga Acadêmica de Histologia e Embriologia Clínica da UFMS realizará um evento para a população sobre a mensagem que a campanha do “Outubro Rosa” transmite.

O evento será realizado de forma remota através da plataforma YouTube, neste sábado (31), às 14h. Serão apresentadas pequenas palestras e uma roda de conversa sobre o câncer de mama, com foco em levar para a população um maior conhecimento, esclarecer as principais dúvidas e mitos em relação ao tema, segundo a Presidente da Liga Acadêmica, Paula Rayane.

Ainda de acordo com a Presidente, haverá sorteios aos inscritos e também a emissão de certificado para quem precisar e solicitar no ato da inscrição.

As inscrições podem ser feitas via WhatsApp: (14) 991592158 - (18) 998264317, ou via link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6oMvLIB-otEvGZ3xCIMUnTyVoFN__uzRyvxx5_0dmQK-BFw/viewform.

Para acessar o canal do Interligou UFMS no YouTube acesse: https://www.youtube.com/channel/UCQt_c2qqioLWQd11HqzH9WA

Veja o vídeo na integra: