TRÁFICO Polícia Militar fecha ponto de venda de drogas Denúncias anônimas tem auxiliado a PM em combater o tráfico de drogas

27 FEV 2020 - 09h:35 Por Alfredo Neto

Um homem de 34 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (26) na rua 28, bairro Vila Piloto, zona Leste de Três Lagoas.

A Polícia Militar prendeu o suspeito de tráfico após denuncias feitas no telefone 190, uma equipe da Força Tática foi até o local averiguar as informações e se depararam com um homem no portão da casa.

Após avistar a viatura da PM o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelos militares e em uma revista no suspeito foram encontrados em um dos bolsos da bermuda 3,9 gramas de crack e uma quantia de R$ 60 reais.

O homem confessou ser o proprietário da droga e que utiliza o imóvel como ponto de venda de entorpecentes, após uma busca pelo imóvel do suspeito os militares encontraram 40 gramas de crack escondidos em um armário e foi dado voz de prisão ao homem que foi levado para à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).