TRêS LAGOAS 117 presos vão passar Natal e Réveillon com as famílias Saidinha temporária é para o detento que teve bom comportamento em 2019

21 DEZ 2019 - 13h:19 Por Kelly Martins

A partir deste sábado (21), em Três Lagoas, 117 presos que cumprem pena no regime semiaberto e que tiveram bom comportamento foram beneficiados com a saída temporária. Eles vão passar a comemoração de Natal com as famílias. Os pedidos para o benefício foram encaminhados à Vara de Execuções Penais da cidade no decorrer de 2019 e o juiz é quem escolhe os detentos que devem ser liberados nesse período.

Todos cumprem pena na Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima Vieira Jesus. De acordo com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), de Mato Grosso do Sul, alguns presos deixaram a unidade prisional para o Natal na sexta-feira (20) e deverão retornar no dia 27 de dezembro. Depois, os mesmos serão liberados para o Ano Novo, a partir de 1º de janeiro. Eles voltam para o presídio no dia 8 de janeiro de 2020.

EXIGÊNCIA

Conforme a Vara de Execuções Penais, o detento deve cumprir alguns requisitos para poder passar o Natal e Ano Novo com a família. Além do bom comportamento, não pode ter cometido falta grave na prisão e já deve ter cumprido pena pelo período mínimo de 30 dias.

Durante o período em que estiver fora do sistema penitenciário, os presos não poderão frequentar bares, boates e nem ingerir bebidas alcoólicas. Entre as 18h às 6h também deverão permanecer nas residências. O monitoramento dos presos é feito pela Sejusp (Secretaria de Segurança Pública).