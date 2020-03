FISCALIZAÇÃO 1,5 mil donos de terrenos são notificados Número corresponde a 17 flagrantes por dia

30 MAR 2020 - 12h:00 Por Kelly Martins

Muitos terrenos estão com mato alto proporcionando riscos aos moradores, em Três Lagoas, principalmente, pelo aumento de casos de dengue. Os fiscais da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) realizam monitoramento em bairros e, somente entre os meses de janeiro e março, ao menos 1,5 mil proprietários foram notificados. O número corresponde a 17 flagrantes por dia.

Eles têm o prazo de 15 dias estabelecidos pelo órgão para promover a limpeza. Caso isso não ocorra, o dono do terreno é multado. Apesar de o foco estar na prevenção do Covid-19, o setor também se mobiliza para controlar outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

PROCEDIMENTO

Os procedimentos da secretaria com os terrenos baldios são: notificar os proprietários que não mantém os terrenos limpos, após a notificação, caso não ocorra a manutenção dessa área, é aplicada uma multa de 1% do valor venal do terreno.

Caso, mesmo após a multa, o terreno continuar sujo, a secretaria realiza a limpeza do local, cobrando do proprietário uma taxa por metro quadrado.

DENÚNCIA

A Ouvidoria-Geral, da Prefeitura de Três Lagoas, tem recebido diversas denúncias sobre terrenos particulares sujos. Porém, dependendo da maneira como é realizada, é impossível que o serviço consiga repassar os dados que garantam a identificação do local ao setor responsável. É necessário que na denúncia seja informado o endereço completo do terreno, bem como pontos de referência, para as equipes façam a averiguação.

As denúncias podem ser feitas pelo telefone (67) 3929-1488 disponibilizado pelo órgão.