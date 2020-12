SOLIDÁRIO 15º Leilão Direito de Viver homenageia colunista social Dinho Costa Evento reverte dinheiro arrecadado para o Hospital do Amor, de Barretos

7 DEZ 2020 - 11h:30 Por Tatiane Simon

A15ª edição do Leilão Direito de Viver, em prol do Hospital do Amor de Barretos (SP), realizado neste domingo (6), em Três Lagoas, homemageou o colunista social do Grupo RCN de Comunicação, Dinho Costa. O três-lagoense luta contra o câncer há mais de três meses e está afastado das suas atividades, como a apresentação do programa de entretenimento A Casa É Sua, e das festas e eventos da cidade. "Mas nem por isso está esquecido! Ele é uma personalidade e merece todo nosso reconhecimento", destaca um dos coordenadores do leilão, Marcos Moura.

A pecuarista e também coordenadora do evento, Leda Garcia, falou bastante emocionada sobre a homenagem deste ano. "Ele merece nossas orações, boas energias e pensamentos positivos. Dinho, fique bem logo!", expressou na abertura do leilão.

Online

Por conta da pandemia da Covid-19, o evento teve limitação de público, mas foi possível acompanhar a transmissão, ao vivo, pela TVC HD 13.1. A live ocorreu das 10h até às 17h de ontem. Os arremates foram feitos online pelo WhatsApp. Também era possível fazer doação em tempo real, por meio do QR Code, que ficará na tela durante toda a live.

Neste ano, o evento ocorreu na Casa do Produtor, no Parque de Exposições de Três Lagoas. A edição passada arrecadou R$ 437 mil e homenageou a voluntária Ledir Garcia de Souza.